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أسوان تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة ترشيدًا للطاقة -صور

11:17 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أسوان تشارك في ساعة الأرض
  • عرض 6 صورة
    أسوان تشارك في ساعة الأرض
  • عرض 6 صورة
    أسوان تشارك في ساعة الأرض
  • عرض 6 صورة
    أسوان تشارك في ساعة الأرض
  • عرض 6 صورة
    أسوان تشارك في ساعة الأرض
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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان، بقيادة اللواء إسماعيل كمال، عن مشاركتها في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، حيث تم إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً، يوم السبت 22 مارس الجاري.

وأكد محافظ أسوان، أن هذه المشاركة تأتي في إطار جهود المحافظة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وإظهار مصر بالمظهر المشرف في دعم القضايا البيئية.

وأضاف أن "ساعة الأرض" تعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أنه تم إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وتخفيض إضاءة الحدائق والطرق العامة بنسبة 50%.

وأوضح أن هذه المشاركة تمت بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة فرع أسوان ووزارة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة.

يُذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، ويهدف إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس. وقد بدأت هذه الحملة في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، وتطورت إلى ظاهرة عالمية تشارك فيها مدن من مختلف أنحاء العالم.

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