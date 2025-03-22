الإسكندرية تُطفئ أنوارها ساعة من أجل الأرض -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شاركت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، في فعالية "ساعة الأرض" (Earth Hour)، الحدث البيئي الأكبر على مستوى العالم، الذي يُنظم سنويًا تحت شعار هذا العام "معًا نحو أكبر ساعة للأرض"؛ وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية.

وأُطفئت الإضاءات في المواقع غير الحيوية بالمحافظة لمدة ساعة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية؛ وشملت منشآت منها ديوان عام محافظة الإسكندرية ومباني الأحياء المختلفة ومن المواقع الأثرية مبنى قلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأضاف أن الحدث يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراته السلبية على البيئة، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على الكوكب لتحقيق مستقبل مستدام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إطفاء الأنوار في مبنى الديوان العام للمحافظة، وكذلك في المعالم الرئيسية، الجهات الحكومية، الجامعات، الواجهات الكبرى، والإعلانات الخارجية، إلى جانب المنشآت الأخرى غير الحيوية.

يذكر أن "ساعة الأرض" هي حملة بيئية سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتهدف إلى توعية العالم بأهمية التصدي للتغيرات المناخية. وقد انطلقت لأول مرة عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، حيث شارك 2.3 مليون شخص في إطفاء الأنوار بالمنازل والمباني العامة. منذ ذلك الحين، أصبحت "ساعة الأرض" ظاهرة عالمية تضم ملايين المشاركين من مدن العالم المختلفة، وكانت دبي أول مدينة عربية تشارك في الفعالية عام 2008، تبعتها القاهرة في 2009، والرياض في 2010.