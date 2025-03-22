بالصور - محافظ أسيوط يشرف على تسليم شحنة أدوية وكراسي متحركة لمديرية الصحة

أسيوط- محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تسليم شحنة جديدة من الأدوية والكراسي المتحركة الكهربائية إلى مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة.

تأتي هذه المبادرة كمشاركة مجتمعية من القطاع الخاص، بعد تدخل المحافظ لتلبية احتياجات المواطنين وسد العجز في بعض الأدوية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة.

حضر التسليم الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، إلى جانب عدد من المسؤولين الصحيين.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الشحنة التي تشمل كراسي متحركة كهربائية، ومحاليل طبية، وكميات من الأدوية المتنوعة مثل أدوية القلب، والمضادات الحيوية، والمسكنات، وأدوية الضغط، والحساسية، والمناعة. وأوضح أن هذه الأدوية تم توفيرها بناءً على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية، التي تم رصدها من خلال جولاته الميدانية المستمرة واستماعه لطلبات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الشحنة هي دفعة أولية، وسيتم توزيعها على المستشفيات وفقاً لخطة التوزيع والاحتياجات، مع استلام دفعات جديدة خلال الأيام القادمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل حصول المواطنين على خدمات طبية لائقة، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية.