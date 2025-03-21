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لمخالفتها قوائم الأسعار.. إنذار من السياحة لـ 18 منشأة في الإسكندرية

02:57 م الجمعة 21 مارس 2025

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على 22 منشأة تجارية ومحل ومطعم بأحياء شرق والمنتزه ثان، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة بـ 18 منشأة تجارية من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة وغيرها.

وأشار عبد الرازق، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للسياحة، لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المحال والمنشآت، للتأكد من التزامها بقوائم الأسعار المعتمدة وعدم استغلال المواطنين.

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حملات تفتيشية محمد عبد الرازق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
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