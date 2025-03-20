إعلان

ضبط 4 متهمين اعتدوا على شاب وفرضوا السيطرة بأحد أحياء الإسماعيلية

08:58 م الخميس 20 مارس 2025

حبس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاعتداء على شاب جامعي وفرض السيطرة في منطقة الكيلو 2، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة، ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وهم ثلاثة أشقاء ووالدهم، إلى جانب السلاح المستخدم في الاعتداء.

وأفادت مصادر أن الضحية أحد أبطال الجمهورية في القوى البدنية، وقد خضع لفحوصات طبية مكثفة عقب الاعتداء.

ونجحت حملة أمنية في تحديد مكان المتهمين وضبطهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية النيابة العامة 4 متهمين اعتدوا على شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان