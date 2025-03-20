ضبط 4 متهمين اعتدوا على شاب وفرضوا السيطرة بأحد أحياء الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاعتداء على شاب جامعي وفرض السيطرة في منطقة الكيلو 2، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة، ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وهم ثلاثة أشقاء ووالدهم، إلى جانب السلاح المستخدم في الاعتداء.

وأفادت مصادر أن الضحية أحد أبطال الجمهورية في القوى البدنية، وقد خضع لفحوصات طبية مكثفة عقب الاعتداء.

ونجحت حملة أمنية في تحديد مكان المتهمين وضبطهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.