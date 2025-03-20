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انقلاب شاحنة محملة بالطوب يغلق طريق "سوهاج - البحر الأحمر"

06:06 م الخميس 20 مارس 2025

انقلاب شاحنة محملة بالطوب

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

انقلبت شاحنة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالطوب على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" في نطاق مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم، ما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطيل حركة المرور.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر".

وبالمعاينة، تبين أن انقلاب الشاحنة تسبب في إغلاق الطريق جزئيًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحه.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة انقلاب شاحنة محملة بالطوب طريق سوهاج - البحر الأحمر أخميم سوهاج الصحراوي الشرقي
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