إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة بيجو 7 راكب، وآخرى سيارة دبابة بطريق 36 الحربى أمام محطة الغربلة قبل مدرسة المعركة بحوالي 7 كيلو متر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين، وتحرر المحضر رقم 468 لسنة 2025 إداري الصالحية.