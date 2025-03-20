أوقاف القليوبية تُخصص 297 مسجدًا لاستقبال المعتكفين- تفاصيل



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية الأوقاف في القليوبية، تخصيص 297 مسجدًا لاستقبال المعتكفين بالمحافظة خلال العشر الأواخر من رمضان.

ووفقا للمديرية، فإن هذا التخصيص يأتي ضمن خطة المديرية الهادفة إلى تهيئة المساجد لإقامة الشعائر الدينية، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على قدسية المساجد وتحقق مقاصد العبادات.

من جانبه، أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مساجد التهجد بالمحافظة عددها 297.

وشددت مديرية أوقاف القليوبية على مجموعة من الضوابط المنظمة للاعتكاف، إذ ألزمت المعتكفين بالحفاظ على نظافة المسجد وحرمة المكان، والالتزام بالسلوك الإسلامي القويم.

وحظرت مديرية أوقاف القليوبية، إلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية إلا من خلال إمام المسجد أو من تكلفه الوزارة بخطاب رسمي، ومنعت توزيع أي كتب أو منشورات داخل المسجد، مع الاكتفاء بالاطلاع على مكتبة المسجد الرسمية عند توفرها.

وجهزت المديرية جميع المساجد المخصصة للاعتكاف بما يضمن راحة المعتكفين وسلامتهم، مع توفير إشراف مباشر من الأئمة لضمان توفير بيئة روحانية مناسبة تعين على التفرغ للعبادة والطاعة.

وحددت المساجد المخصصة لصلاة التهجد بعناية، لضمان إقامتها في أجواء تملؤها الخشوع والسكينة، بما يتيح للمصلين أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل طمأنينة.