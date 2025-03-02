العثور على مسّن مشنوقًا في أرض زراعية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت :

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على جثة مواطن مسّن في العقد السادس من العمر، مشنوقا في أرض زراعية بقرية كفر عياد التابعة لمركز أبو حماد.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى العثور على جثة مواطن مشنوقا بأرض زراعية، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جثمان المواطن "إسماعيل.م.ا" ويبلغ من العمر 60 عاما من أهالي قرية كفر عياد.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها فيما طالبت الجهات المعنية انتداب فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.