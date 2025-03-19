إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بـ"الإسماعيلية القاهرة"

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 13 مواطنًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة، قبل كوبري العاشر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتبين أن المصابين كلا من "رضا.ع ا" 51 عامًا، و"علي.ي. م" 62 عامًا، و"أسامة.ع.م" 57 عامًا، و"حسن.ر.ح" 59 عامًا، و"محمد.أ.ع" 27 عامًا، و"ياسر.م.ي" 4 عامًا، و"علي.ح.ب" 31 عامًا، و"عبدالله.ع.ع" 28 عامًا، و"محمد.ع.ع" 64 عامًا، و"جومانة.ه‍.م" 14 عامًا، و"ملك.م.س" 15 عام، و"إنجي.ن.ص" 49 عامًا، و"تهاني.ص.م" 78 عامًا.