"أوقاف جنوب سيناء" تخصص 11 مسجدًا للاعتكاف و80 لصلاة التهجد

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص 11 مسجدًا للاعتكاف على مستوى المحافظة، و80 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن بعض المدن يوجد بها مسجدين، والأخرى مسجد واحد حسب الكثافة السكانية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جرى تجهيز المساجد المخصصة للاعتكاف بما يضمن راحة المعتكفين وسلامتهم، مع توفير إشراف مباشر من مديري الإدارات والأئمة، للعمل على توفير بيئة روحانية مناسبة تعين على التفرغ للعبادة والطاعة، وتوفير كافة سبل الراحة للمعتكفين.

وأكد أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات والأئمة بالالتزام بالضوابط المنظمة للاعتكاف، وحث المعتكفين على الحفاظ على نظافة المسجد، والالتزام بالسلوك الإسلامي القويم، والحرص على أن يقوم إمام المسجد بإلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية، وحظر تصوير المعتكفين أو بث صورهم، حفاظًا على خصوصيتهم واحترامًا لروحانية الاعتكاف، مع منع توزيع أي كتب أو منشورات داخل المساجد، تنفيذًا للتعليمات الوزارية.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد المساجد على مستوى محافظة جنوب سيناء تبلغ 588 مسجدًا، بواقع 181 مسجد حكومي، و60 زاوية، و347 مسجد أهلي.