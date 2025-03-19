محافظ أسوان يتابع صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين- صور

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بدء مديرية التموين صرف الدعم الإضافى للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، حيث يجري صرف 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر، وذلك لـ 416 ألف و152 بطاقة تموين، ليصل عدد المستفيدين من الدعم الإضافة إلى 1.1 مليون مواطن، فيما سيتم صرف هذه السلع المدعمة من خلال 645 بدالا تموينيا، علاوة على 197 فرع جمعيتى.

وقال خالد أبو القاسم وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه تنفيذًا للتوجيه الصادر من الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فقد تم تأمين المخزون الاستراتيجي من كل السلع الأساسية، حيث تستحق البطاقة التموينية لفرد واحد صرف بحد أقصى كيلو سكر وزجاجة زيت، وكذا أي سلع أخرى من القائمة المرافقة استكمالاً لمبلغ المنحة الإضافية، كما تستحق البطاقة التموينية لأكثر من فرد بصرف 2 كيلو سكر، و2 زجاجة زيت، وأى سلع أخرى من القائمة المرافقة استكمالاً لمبلغ المنحة الإضافية، لافتاً إلى أنه بمجرد وصول رسالة على بون صرف الخبز للبطاقة المستحقة سيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم توفير السلع المقررة لمنافذ البدالين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف خالد أبو القاسم أن ذلك يتزامن مع استمرارية العمل بمعارض "أهلاً رمضان" بإجمالى 29 معرضًا بجميع مراكز ومدن المحافظة بأسعار مخفضة، حيث تتم المتابعة الدورية لضمان توافر السلع الأساسية بهذه المعارض لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار في الأسواق المحلية.