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12 مصابًا في انقلاب ميكروباص بقنا

02:30 م الأربعاء 19 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا_ عبدالرحمن القرشي:


أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قفط- القصير" الطريق الصحراوي، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط القصير.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا مبدئي جار نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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