فيديو يوثق جريمة غريبة.. تفاصيل سرقة صندوق قمامة في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض قيام شخص بسرقة صندوق لجمع القمامة بدائرة قسم أول بنها بالقليوبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما رصدت مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتضمن قيام شخصان بسرقة صندوق قمامة على عرب كارو بأحد الشوارع فى مدينة بنها دائرة قسم شرطة أول.

وعلى الفور جرى فحص الفيديو وتحديد المتهمين وضبطهم وأرشدوا عن العربة الكارو المستخدمة وعليها الصندوق المسروق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.