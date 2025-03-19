محافظ أسوان يوجه بسرعة حل أزمة مطابق الصرف في عدد من المناطق

أسوان – إيهاب عمران:



استمع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إلى مطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، الذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسؤولي الجهات التنفيذية بالمحليات والمديريات الخدمية.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ على تلبية مطالب المواطنين ووضع حلول فورية لمشاكلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، مشيرا إلى أن جميع المطالب يتم التعامل معها وفق الضوابط والقوانين المنظمة، دون استثناءات.

وخلال اللقاء، وجه محافظ أسوان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ أعمال التسليك الآلي لمطابق الصرف في عدد من المناطق السكنية، للقضاء على أي مشاكل ناجمة عن الطفح.

وفي إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا، كلف المحافظ بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل، بالإضافة إلى قيام إحدى الجمعيات الأهلية بصرف مستلزمات منزلية وترميم أحد المنازل، كما تم توفير فرص عمل لعدد من الحالات في القطاع الخاص، بالتعاون مع مديرية العمل.

وشدد محافظ أسوان على أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى المقدمة، مؤكدًا أن رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية يعملون على تلبية هذه المطالب على الوجه الأكمل، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.