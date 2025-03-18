الإعدام لفني صباغة قتل فتاة خنقًا بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، حكمًا بالإعدام شنقًا لفني صباغة، بعد إدانته بقتل فتاة خنقًا داخل منزلها بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر خلاف نشب بينهما بسبب مطالبتها بالزواج منه.

ترأس المحكمة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مدحت ص. م. ص"، 39 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم 41403 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بتهمة قتل المجني عليها نجلاء مصطفى إبراهيم سيد مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليها، وطرحها أرضًا ثم خنقها بيديه، قبل أن يكتم أنفاسها بوسادة حتى فارقت الحياة. وبعد تأكده من وفاتها، أضرم النيران في الوسادة والغرفة لإخفاء معالم الجريمة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم تعمد إشعال النيران في المنزل باستخدام قداحة، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة، مؤكدة أنه استخدم أداة "قداحة" دون مبرر قانوني.