بعد تشييع جنازته في قطر.. عزاء أبي إسحاق الحويني بمسقط رأسه في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقامت أسرة الداعية السلفي الراحل أبي إسحاق الحويني، اليوم الثلاثاء، سرادق عزاء في مسقط رأسه بقرية حوين التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ، وذلك بعد تشييع جنازته في دولة قطر.

تقدَّم المعزِّين في مسقط رأس الأسرة شقيقُ الداعية السلفي أبي إسحاق الحويني، الدكتور شريف محمد شريف، استشاري أمراض الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، إلى جانب عدد من أفراد الأسرة، وذلك في سرادق عزاء أُقيم في إحدى ساحات قرية حوين، بالقرب من منزل العائلة.

وخيم الحزن على قرية حوين بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ عقب إعلان وفاة الداعية السلفي أبي إسحاق الحويني، أمس الإثنين، إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن حاتم الحويني، نجل الداعية الراحل، خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن والده تعرَّض خلال الفترة الأخيرة لجلطة في المخ أثناء وجوده في قطر، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وفاته.

كما كشف حاتم الحويني، أمس الإثنين، عن موعد ومكان جنازة والده بعد وفاته أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات قطر.

وذكر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صلاة الجنازة على والده ستكون في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة عصر الثلاثاء، على أن يُجرى الدفن في مقابر مسيمير بدولة قطر.

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