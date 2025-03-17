من تخصص الإسبانية إلى الدعوة.. من هو الداعية السلفي الراحل أبو إسحاق الحويني؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفي الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، اليوم الإثنين، عن عمر 68 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لجلطة في المخ أثناء وجوده في قطر، ونُقل إلى أحد المستشفيات هناك قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وُلد الشيخ الحويني، واسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، في 10 يونيو 1956 بقرية حوين، مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وهو أحد أبرز شيوخ السلفية في مصر، عُرف باهتمامه العميق بعلم الحديث النبوي، حيث تأثر بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حتى لُقّب بـ**"ابن الألباني"**.

تخرج الحويني في كلية الألسن بجامعة عين شمس، متخصصًا في اللغة الإسبانية، لكنه اتجه إلى العلوم الشرعية، فبدأ مسيرته الدعوية بإلقاء الدروس والمحاضرات، وسرعان ما برز كأحد أشهر علماء الحديث، حيث ألف عدة كتب منها:

النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

إتحاف الناصح بترجمة الإمام الحافظ ابن الصلاح

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد

كان للشيخ الحويني حضور قوي في الإعلام الدعوي، وألقى خطب الجمعة في مسجد شيخ الإسلام بمسقط رأسه. وقد سادت حالة من الحزن بين أهالي كفر الشيخ، حيث ينتظرون إعلان أسرته عن موعد الجنازة بعد وفاته في قطر.