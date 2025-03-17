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الحزن يسود مسقط رأس الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني

08:59 م الإثنين 17 مارس 2025

الداعية السلفي ابواسحق الحويني

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كفر الشيخ - إسلام عمار

خيّم الحزن على قرية حوين بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، عقب إعلان وفاة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، اليوم الإثنين، إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن حاتم الحويني، نجل الداعية الراحل، خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن والده تعرض خلال الفترة الأخيرة لجلطة في المخ أثناء وجوده في قطر، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وفاته.

وينتظر أهالي كفر الشيخ إعلان أسرة الحويني عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة، وسط حالة من الحزن التي سادت بين محبيه في مسقط رأسه.

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الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني وفاة أبو إسحاق الحويني قرية حوين بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ
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