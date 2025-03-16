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وفاة معلمة في حريق منزل بسبب تسرب غاز بالمنيا

07:27 م الأحد 16 مارس 2025

أسطوانة غاز

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المنيا - جمال محمد

لقيت معلمة مصرعها متأثرة بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق داخل منزلها في إحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية تابعة لمركز سمالوط. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع، حيث تمت السيطرة على الحريق، وتبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، تعمل معلمة بمرحلة التعليم الابتدائي، متأثرة بإصابتها بحروق.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق منزل تسرب غاز محافظة المنيا أسطوانة البوتاجاز
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