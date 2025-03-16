مهدي ياسين التهامي يحيي حفل تكريم حفظة القرآن بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار

أحيا المنشد الديني الشيخ مهدي ياسين التهامي، اليوم الأحد، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقاعة سيتي كلوب في كفر الشيخ، ضمن فعاليات الاحتفال بحفظة كتاب الله خلال شهر رمضان 2025.

شهد الحفل حضور اللواء د. علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور أسامة الأتربي، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، والنائب محمد الصمودي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.