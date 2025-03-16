أقاما الصلاة عليه ودفناه فى عشة.. المؤبد لزوجين قتلا ابنهما بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لزوجين قتلا ابنهما في القضية رقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة.

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار لمديرية أمن البحيرة بتعدي: "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل على ابنهما بالضرب مما أدى إلى وفاته.

كشفت التحقيقات، أنه وعلى إثر تمادي المجني عليه في تصرفاته بالتعدي على والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب وتعمد افتعال المشاكل مع الجميع دون أسباب كان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده، سمع المتهم الأول صوت تعدي المجني عليه على والدته فدخل غرفة النوم وانهال عليه بالضرب في رأسه وجسده مستخدما عصا حتى فقد الوعي.

عقب ذلك عملا على تقييده بحبل غسيل حتى توفي، ثم سحباه لعشة وحفرا قبر له ودفناه عقب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

وفسر المتهمان فعلتهما بسبب تصرفات الابن وتسببه في مشكلات متكررة لهما.