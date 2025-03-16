إعلان

أقاما الصلاة عليه ودفناه فى عشة.. المؤبد لزوجين قتلا ابنهما بالبحيرة

03:47 م الأحد 16 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لزوجين قتلا ابنهما في القضية رقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة.

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار لمديرية أمن البحيرة بتعدي: "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل على ابنهما بالضرب مما أدى إلى وفاته.

كشفت التحقيقات، أنه وعلى إثر تمادي المجني عليه في تصرفاته بالتعدي على والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب وتعمد افتعال المشاكل مع الجميع دون أسباب كان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده، سمع المتهم الأول صوت تعدي المجني عليه على والدته فدخل غرفة النوم وانهال عليه بالضرب في رأسه وجسده مستخدما عصا حتى فقد الوعي.

عقب ذلك عملا على تقييده بحبل غسيل حتى توفي، ثم سحباه لعشة وحفرا قبر له ودفناه عقب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

وفسر المتهمان فعلتهما بسبب تصرفات الابن وتسببه في مشكلات متكررة لهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور جريمة قتل زوجين قتلا ابنهما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر