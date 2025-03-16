حريق يلتهم مخزن كابلات في الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب، اليوم الأحد، بمخزن كابلات بقرية بهيج بمنطقة ببرج العرب، ما أسفر عن تدمير محتوياته، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن كابلات بقرية بهيج بدائرة القسم.

انتقل ضباط الشرطة وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في مخزن كابلات بأرض فضاء بالمنطقة المشار إليها، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران والدخان إلى السماء والتهام محتوياته دون وقوع إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، فيما جرى إخلاء مبنيين مجاورين للمخزن كإجراء احترازي، لحين انتهاء أعمال التبريد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.