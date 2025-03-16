افتتحه كامل الوزير.. كل ما تريد معرفته عن محور حسن علام في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائي السريع.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المحور الجديد:

- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 100%.

- وجه نائب رئيس مجلس الوزراء بفتحه أمام حركة السيارات.

- يبلغ طول المحور الجديد نحو 1100 متر.

- يسع المحور 7 حارات مرورية بكل اتجاه.

- يسهم في حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس.

- يخدم المحور المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع .

- وصف محافظ الإسكندرية بأنه إضافة لسلسلة إنجازات الجمهورية الجديدة ونقلة نوعية هائلة في قطاع النقل والمواصلات.