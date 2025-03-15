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حريق يلتهم شقة فى بني سويف

08:05 م السبت 15 مارس 2025
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    حريق يلتهم شقة فى بني سويف (2)
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بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة بالطابق الثالث، في منزل كائن بمدينة بني سويف، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل بمنطقة درب العيد بمدينة بني سويف، يمتلكها "يوسف.س.ر"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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