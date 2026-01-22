إعلان

"لن يمر دون رد".. روسيا تعلق على طرد دبلوماسي روسي من ألمانيا

كتب-عبدالله محمود:

08:45 م 22/01/2026

روسيا تعلق على طرد دبلوماسي روسي من ألمانيا

علقت السفارة الروسية في ألمانيا، اليوم الخميس، على واقعة طرد دبلوماسي روسي تتهمه برلين بالتجسس المشتبه، مؤكدة أنه لن يمر دون رد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول طرد أحد أعضاء السفارة الروسية في ألمانيا على خلفية اعتقال امرأة يشْتبه في تجسسها لصالح روسيا.

وقال فاديفول، إن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسي وأعلنت الشخص المعني في السفارة الروسية شخصًا غير مرغوب فيه بأثر فوري.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشار إلى أن المرأة المشتبه في تجسسها لصالح روسيا تقبع حاليا في الحبس الاحتياطي وذلك بعد القبض عليها في برلين.

وأفاد الادعاء العام الاتحادي، بأن قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية أمر بتنفيذ قرار الحبس بحق المشتبه بها، وهي ألمانية أوكرانية.

ويتهم الادعاء العام الاتحادي المرأة بتزويد المخابرات الروسية بمعلومات، ويعتقد أنها كانت على تواصل مع موظف استخبارات في السفارة الروسية ونقلت إليه معلومات تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

السفارة الروسية في ألمانيا طرد دبلوماسي روسي ألمانيا وزير الخارجية الألماني وزارة الخارجية الألمانية

