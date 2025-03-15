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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث على الزراعي الأوسطي بسوهاج.. صور

10:36 ص السبت 15 مارس 2025
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    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث على الزراعي الأوسطي بسوهاج (1)
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    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث على الزراعي الأوسطي بسوهاج (3)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الأوسطي، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصاب، بدائرة مركز شرطة طهطا.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق المشار إليه أمام مدخل قرية بنجا، ما نتج عنه مصرع أحمد علي عبدالراضي علي 32 عامًا، ويقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، وإصابة شاب آخر بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة مشرحة مستشفى طهطا العام، وتسيير حركة المرور على الطريق، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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