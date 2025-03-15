حسن الخاتمة.. مصرع مؤذن عقب أدائه صلاة التراويح بالإسكندرية- صور



الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي مؤذن مصرعه عقب أدائه صلاة التراويح بمسجد التقوى، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق بمنطقة الدخيلة.

انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "صلاح إبراهيم شاكر"، مؤذن مسجد التقوى، بعدما صدمته سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء عبوره الطريق عقب أدائه صلاة التراويح.

جرى نقل جثة المتوفى بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.

وسيطرت حالة من الحزن على المصلين وأسرة المؤذن الراحل، إذ نعاه رافي شاكر، نجل شقيقه، ووصفه بطيب القلب الخلوق المحب للخير، فيما وصف البعض وفاته بحسن الخاتمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.