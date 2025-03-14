أحدهم بترت ساقه.. إصابة 3 في حادث موتوسيكلات بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب ببتر في القدم وشخصين آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين وقوع الحادث بين دراجة نارية "موتوسيكل" قيادة "عمر. م" 16 عامًا طالب، ودراجة نارية "توك توك" قيادة "صلاح. م" 30 عامًا سائق توك توك؛ نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية ببتر بالقدم اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس، وقائد التوك توك بجرح بالساق اليمنى، ومرافق الأول "محمد. ا" 16 عامًا طالب بجرح تهتكي بالركبة اليسرى وأخر بفروة الرأس، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.