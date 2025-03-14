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مصرع شابين في حادث سير على الطريق الدولي بكفر الشيخ

12:00 ص الجمعة 14 مارس 2025

شحاتة أبوالفتوح مسلم وسامح سليمان عجيز

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شابان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى مركز عمليات الوحدة المحلية بمطوبس بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تبين مصرع شحاتة أبوالفتوح مسلم (في العقد الثالث من العمر) وسامح سليمان عجيز (في العقد الثاني من العمر)، وكلاهما من أبناء مركز مطوبس، أثناء عودتهما من عملهما بأحد المصانع.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى رشيد المركزي، نظرًا لقربه من موقع الحادث، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق. وجرى تحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصرع شابين في حادث سير حادث سير على الطريق الدولي مشرحة مستشفى رشيد المركزي
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