بالصور.. انزلاق أتوبيس نقل جماعي في ترعة الملاح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت منطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الخميس، حادث انزلاق أتوبيس نقل جماعي خالي من الركاب داخل ترعة الملاح، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن الحادث.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول أسيوط ومجلس المدينة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث. وبالمعاينة الأولية، تبين أن الأتوبيس الذي يحمل رقم "1892" انزلق من أعلى كوبري الشيخ الأربعيني إلى ترعة الملاح دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار شهود العيان إلى أن الأتوبيس كان متوقفًا في المنطقة لإصلاحه، وانزلق دون أن يتمكن السائق من السيطرة عليه.