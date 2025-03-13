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مصرع شخص صدمه قطار فى كفر علوان بالقليوبية

01:59 م الخميس 13 مارس 2025

القطار

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

صرحت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شخص، لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، بمنطقة كفر علوان التابعة لدائرة مركز شرطة، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا بسقوط شخص من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، ووفاته على الفور بمنطقة كفر علوان دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شخص يدعى أحمد حسين محمد حسن، 30 سنة، طوخ، من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، بمنطقة كفر علوان ووفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية جثة شخص منطقة كفر علوان
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