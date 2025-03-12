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لجنة فنية من وزارة النقل لمعاينة موقع حادث قطار طنطا - فيديو

07:21 م الأربعاء 12 مارس 2025

حادث قطار

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الغربية- مروة شاهين:

انتقلت لجنة فنية من وزارة النقل والمواصلات العامة إلى محطة قطارات السكك الحديدية بطنطا، اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع حادث قطار طنطا.

كانت هيئة السكك الحديدية أعلنت في بيان رسمي أنه أثناء سير القطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب.

وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والـ4 عربات على القضبان، وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، بالتوجه إلى موقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والـ4 عربات عن القضبان.

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حادث قطار طنطا وزارة النقل
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