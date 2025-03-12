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مشاجرة دامية واقتحام منزل في قنا.. مسن مصاب بطلقات نارية وشاب بطعنات سكين

04:11 م الأربعاء 12 مارس 2025

مشاجرة ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب مُسن بطلقات نارية وشاب بطعنات آلة حادة سكين، اليوم الأربعاء، في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، بإصابة شخص بطلق ناري وشاب بطعنات آلة حادة في قرية السمطا، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن المصاب الأول ش.ع.خ، يبلغ من العمر 68 عامًا طلق ناري بالساق اليمنى، مهتز نفسيًا اقتحم منزل المصاب الثاني ص، يبلغ من العمر 30 عامًا، بآلة حادة سكين وطعنه لذلك أعاد بإطلاق أعيرة نارية عليه فأصيب في ساقه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مشاجرة اقتحام منزل قنا
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