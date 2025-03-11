مصرع شاب صدمته دراجة بخارية في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه، بعدما صدمته دراجة بخارية مسرعة، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع شخص مجهول الهوية على الطريق الزراعي " القاهرة- أسيوط"، بالقرب من مدخل قرية الشيخ علي في نطاق مركز ناصر شمال المحافظة، وفرت هاربة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.