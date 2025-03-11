بالصور- محافظ أسيوط يتناول الإفطار على مائدة رحمن في الوليدية

أسيوط - محمود عجمي:

تناول اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الإفطار على إحدى موائد الرحمن وسط أهالي منطقة الوليدية بحي شرق.

تأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار حرص المحافظة على تعزيز التكافل الاجتماعي ونشر روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع خلال الشهر الكريم.

حضر الإفطار الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وخميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور صلاح علي قطب، مدير مديرية الطب البيطري، ومصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

فاجأ محافظ أسيوط المواطنين على مائدة الرحمن قبل أذان المغرب بدقائق لتناول الإفطار معهم، متبادلاً معهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركتهم في الإفطار، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تظهر مدى تكاتف المواطنين وتؤكد على قيمة التضامن الاجتماعي.

سادت حالة من الفرحة والترحيب من قبل المواطنين، لحرص المحافظ على تناول الإفطار وتبادل الحديث معهم. كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المحافظ بالمواطنين وتعزيز الروابط بين القيادة المحلية والمواطن، وتساهم في نشر روح الألفة والمحبة بين كافة فئات المجتمع.

خلال الإفطار، شكر المحافظ القائمين على تنظيم هذه الموائد الرمضانية، مثنيًا على هذه الأنشطة الإنسانية، موجهاً باستمرار هذه الفعاليات الرمضانية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. وطالب كافة الجهات بتكثيف الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في كافة أنحاء المحافظة وتقديم المساعدة في مختلف المجالات.

التقى أبوالنصر بالمواطنين عقب الإفطار واستمع إليهم وتحاور معهم حول الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والنظافة، والمياه، والصرف الصحي، لافتاً إلى أن هناك مشروعات كبيرة جاري تنفيذها بكافة أنحاء المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا الشباب إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل مشروعات الصوب الزراعية أو زراعة الشتلات وبيعها بما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة والالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير أنفسهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.