مصرع مزارع ونجله في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:49 م 25/04/2026

لقى مزارع ونجله مصرعهما، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

اصطدمت سيارة نقل بالموتوسيكل الذي كان يستقله المذكوران ، ما أسفر عن إصابتهما إصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال.

التحريات والمعاينة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام كوبري الروضة، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة لمعاينة موقع التصادم، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين.

هوية الضحيتين

أسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد فوزي فضل أبو ليلة، 40 عامًا، ونجله أحمد محمد فوزي، 17 عامًا، مقيمان مركز النوبارية.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على الجثتين داخل مشرحة مستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها والموتوسيكل، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وسبب وقوع الحادث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
أخبار مصر

"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا
مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
أخبار مصر

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
مصراوى TV

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

