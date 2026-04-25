لقى مزارع ونجله مصرعهما، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

اصطدمت سيارة نقل بالموتوسيكل الذي كان يستقله المذكوران ، ما أسفر عن إصابتهما إصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال.

التحريات والمعاينة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام كوبري الروضة، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة لمعاينة موقع التصادم، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين.

هوية الضحيتين

أسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد فوزي فضل أبو ليلة، 40 عامًا، ونجله أحمد محمد فوزي، 17 عامًا، مقيمان مركز النوبارية.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على الجثتين داخل مشرحة مستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها والموتوسيكل، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وسبب وقوع الحادث.