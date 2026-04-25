علقت الاعلامية هالة سرحان، على أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة "الحضن شوك" أولى أغاني ألبومها الجديدة التي طرحتها خلال الساعات الماضية.

رسالة هالة سرحان لـ شيرين عبدالوهاب

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على "فيسبوك": "شيرين ترسل شكوى معجونة بالوجع والألم والتجربة المريرة والخديعة.. شكوى روح ضاعت من قهر الزمن واستغلال الأقرباء.. شكوى صرخة آه كفاية شكوى تقرر فيها مواجهة الاحباط والاستسلام والخوف".

وتابعت: "كنت قد وجهت دعوة لشيرين في سبتمبر ٢٠٢٥ وقلت بالحرف الواحد (شيرين محتاجة الطبطبة والحضن، عايزة أبعت لها أغنية الجسمي لقيت الطبطبة.. وقلبي كان حاسس بيكي يا شيري".

هالة سرحان بعد طرح"الحضن شوك": "اجمدي يا شيرين وركزي في فنك"

وأضافت: "مبروك العودة بأغنية تعبر عن الناس الموجوعة من القلب.. اجمدي يا شيرين وركزي في فنك وبس.. أغنية جميلة جاءت على جرح ناس كتير.. انهضي بقوة".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت أمس الجمعة، أغنية "الحضن شوك" على "يوتيوب" ويتعاون معها فيها الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

