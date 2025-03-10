تطوف الشوارع بطبلة وسبحة.. "كاتي" مسحراتية مسيحية تنشر البهجة بين أهالي دهب -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتادت "كاتي حلمي"، مواطنة مسيحية تعمل مدربة غطس بمدينة دهب، على مشاركة أهالي المدينة وأصدقائها في الأجواء الرمضانية المبهجة، وذلك من خلال ارتداء الجلباب السبحة، وتمسك في يدها الطبلة لإيقاظ المواطنين لتناول السحور.

وتجوب "كاتي" شوارع المدينة، لتنادي على المواطنين بأسمائهم لتناول السحور، ويردون عليها قائلين:"استيقظنا يا كاتي"، ويلقبها المواطنين بمسحراتي دهب.

وقالت "كاتي"، إنها تحب الأجواء الرمضانية، والروحانيات التي تميز هذا الشهر الكريم، وتحرص على مشاركة أصدقائها في الإفطار والسحور، إضافة إلى نشر البهجة والسعادة في قلوب المواطنين من خلال إيقاظهم لتناول السحور، مشيرة إلى أن الجميع يعرفها و ينتظرونها في شهر رمضان.

وأوضحت أنها تقوم بدور المسحراتي للعام الرابع على التوالي، كما تشارك في إعداد الوجبات من أصدقائها وتوزيعها على المواطنين، وتوزيع العصائر والتمر على المارة في الشوارع وقت الأذان، إضافة إلى المشاركة في تجهيز الطعام بأكبر مائدة إفطار جماعي يجري إقامتها سنويا بالممشى السياحي.

وأشارت إلى أنها تفضل ارتداء الجلباب الأبيض والسبحة، إضافة إلى وضع الصليب حول عنقها للتأكيد على وحدة الشعب المصري، والتآلف والتجانس بينهم، وأن المصريين جميعا أخوة يعيشون على أرض وطن واحد، ولن تنجح المؤامرات التي تحاك لإحداث الوقيعة بينهم.