عروض عسكرية للطلبة.. محافظ أسيوط يشارك في احتفالات يوم الشهيد -صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العروض الفنية والعسكرية التي نظمتها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط، ووضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بالمدرسة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بين الطلاب والحضور.

حضر الفعالية محمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وعامري كامل، مدير المدرسة، ومديري بعض الإدارات التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بالاستقبال ثم السلام الوطني ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمدرسة، ثم عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأطهار، وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

وشهد المحافظ العروض الفنية والرياضية للطلاب ضمن أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي، والتي تدل على تدريبهم العالي ومدى انضباطهم. ثم تفقد متحف المدرسة الذي يضم الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكي تاريخ المدرسة على مر العصور، وبعض الطيور المحنطة والعملات النادرة والطوابع وبعض الأجهزة التعليمية والوسائل النادرة التي مر عليها أكثر من 100 عام. واستمع لشرح عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه المكتبة وما بها من كتب ووثائق، ومعرض المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية للطلاب، واستمع إلى بعض الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى بالمدرسة بإشراف أسرة التربية الموسيقية على مسرح قاعة المدرسة.

ووجه محافظ أسيوط تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدًا أن تواجدنا اليوم تخليدًا للذكرى العطرة للشهيد عبد المنعم رياض، الذي يمثل قدوة ورمزًا للتضحية والتفاني من أجل الدفاع عن بلادنا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين. قدم المحافظ الشكر لقيادة المدرسة والقائد العسكري لها لانضباط الطلاب وتميزهم وكفاءتهم العالية في التدريبات الرياضية والعروض التي قاموا بها، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة هذه العروض للطلاب بالزي الرياضي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقات لتنفيذ أفلام تسجيلية لمحاربة الفكر المتطرف والمخدرات والزواج المبكر، والحفاظ على البيئة ودمج الأشخاص ذوي الهمم، وغيرها من القضايا المجتمعية الهامة، فضلًا عن مسابقة عن أغنية عن محافظة أسيوط تعبر عن الشعب الأسيوطي. سيتم تشكيل لجان بالمدارس لاختيار المتفوقين من الطلاب في الشعر والفنون والعزف والأغاني للحصول على الجوائز والمشاركة في الصالون الثقافي الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد الأول من كل شهر، ما يساهم في تشجيع الطلاب لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها لخلق روح من التنافس لدى الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.