بالصور- إزالة 200 طن أنقاض من عقار باكوس المنهار في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

رفعت إدارة المخلفات والردم بحي شرق الإسكندرية 200 طن من أنقاض العقار المنهار بمنطقة باكوس، فيما يجري وضع حواجز حديدية حول العقار والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة.

كانت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار عقار بشارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلائه قبل ساعات من السكان إثر تصدعه، وانهار أمس بالكامل حتى سطح الأرض، وتسبب في أضرار بعقار مجاور له، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.