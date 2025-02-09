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المؤبد لـ 4 متهمين بقتل شاب في بورسعيد بسبب دراجة نارية

08:47 م الأحد 09 فبراير 2025

محكمة بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، بالسجن المؤبد على أربعة متهمين بقتل شاب عمدًا باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، على خلفية خلاف حول دراجة نارية.

وتعود الواقعة إلى 18 فبراير 2024، حين استدرج المتهمون المجني عليه "أحمد جمال" وانتقموا منه بعد التخطيط للجريمة مسبقًا، في مشهد تخلله استعراض للقوة.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم الثاني وشخص يُدعى "التوأم"، حيث اندلعت المواجهة عندما حاول المجني عليه استعادة دراجته المسروقة بمساعدة آخرين، إلا أن المتهمين كانوا مستعدين، فبادروا بإطلاق النار واستخدموا الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مقتل المجني عليه بطلقات نارية وطعنات قاتلة.

وعقب استكمال التحقيقات وسماع الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين الأربعة، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

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