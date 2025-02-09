8 جثث و6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي قرب منطقة أبيس 8 غربي المحافظة.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين إثر حادث تصادم، صباح اليوم الأحد، بين سيارة نقل جامبو وميكروباص أعلى كوبرى أبو الخير بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

أسفر الحادث عن وفاة كل من:

1. خميس رزق السمان (43 سنة)

2. شحاته مصطفى شحاته (53 سنة)

3. سعاد أحمد مصطفى (51 سنة)

4. امرأة مجهولة الهوية (67 سنة)

5. خالد محمد عنتر (47 سنة)

6. سيدة مجهولة الهوية (38 سنة)

7. سيدة مجهولة الهوية (55 سنة)

8. رجل مجهول الهوية (45 سنة)

وجاءت بيانات المصابين على النحو التالي:

1. إسلام أشرف بخيت (22 سنة)، أعراض ارتجاج، وجروح بالوجه والرأس.

2. زينب محمود علي محجوب (56 سنة)، اشتباه كسر بالساق الأيسر والذراع الأيمن.

3. مصطفى رمضان مصطفى (35 سنة)، أعراض ارتجاج وكدمات بالجسم.

4. أحمد سعيد عبدالبارى (37 سنة)، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج.

5. محمد مصطفى السيد محمد (38 سنة)، أعراض ارتجاج واشتباه كسر بالأنف وجرح بالشفة السفلى.

6. أسامة عباس عبدالعاطى محمد (40 سنة): اشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج. تم نقله إلى مستشفى الأميرى.

وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة الإسعاف، فيما نُقل 5 مصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب واحد لمستشفى خاص.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مدخل أبيص 8 أعلى كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" يحمل ركابًا من منطقة عبد القادر في اتجاه محطة مصر بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة 6 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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