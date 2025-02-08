بعد صدمة النتائج.. أسيوط تطلق خطة عاجلة لرفع مستوى طلاب الإعدادية

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لوضع خطة علاجية تهدف إلى رفع مستوى طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك عقب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 42.22% فقط للطلاب النظاميين والمنازل، بينما سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 73.8%.

حضر الاجتماع محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية والإدارات، ومدير وأعضاء المتابعة الميدانية بالمديرية، وموجهو عموم المواد الأساسية، ومديرو المدارس الإعدادية بنطاق المحافظة.

أكد دسوقي، على أهمية متابعة وتقويم أداء المعلمين داخل الصفوف، ومتابعة كشكول الطالب وأداء الواجبات المنزلية والأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية؛ كما شدد على ضرورة متابعة مدير المدرسة لأداء كل معلم داخل الصف، وتنفيذ الأنشطة التعليمية لجذب الطلاب وتيسير المحتوى التعليمي لهم، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين موجه كل مادة دراسية ومدير المدرسة.

وأشار دسوقي، إلى أهمية تنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي في إطار القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2024، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الإعدادية وتقويم نقاط الضعف.

جاء ذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول ووضع خطة علاجية لرفع مستوى طلاب المرحلة الإعدادية.

اقرأ أيضا:

استياء وجدل في أسيوط بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية