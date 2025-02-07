بالصور- حملة مفاجئة تضبط توزيع زيوت محركات مجهولة المصدر بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة في المراكز والأحياء، لضمان توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المناسبة، وضبط الأسعار، ورصد أي حالات للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة، لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأوضح المحافظ أنه تم ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر في منطقة كوبري قرية العصارة التابعة لمركز الفتح، خلال حملة شنتها اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة عبد الناصر كامل علي، عضو اللجنة المركزية، وبإشراف المهندس تامر محمد السيد، رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأشار إلى أن قائد السيارة استغل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول، وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة البترول، لتوزيع تلك الزيوت مجهولة المصدر وإعطاء الثقة للمواطنين في تلك المنتجات.

تم إخطار مدير مباحث التموين بأسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط وإدارة التموين بالفتح، وتم اصطحاب السيارة التي تحمل رقم (ي ه ع 2586) وتفريغ حمولتها بحضور مفتش التموين بالفتح وأفراد مباحث التموين. كما تم تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح لعدم حملها رخصة سير، وتم تحرير محضر رقم 2060 لسنة 2025 جنح مركز الفتح، والتحفظ على الكمية المضبوطة والسيارة تحت تصرف النيابة.