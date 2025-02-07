بالصور - محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أسيوط- محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سوق اليوم الواحد في منطقة عزبة شنودة بمركز الفتح، لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لافتتاح الأسواق في المراكز والأحياء، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وتخفيف أعباء المعيشة، تماشياً مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق استقرار السوق المحلي وتنفيذ رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور صلاح قطب، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، ومحمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإضافة إلى العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

تفقد المحافظ أقسام السوق التي تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والخضروات والفاكهة، ومنتجات مثل الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت وعسل النحل، بالإضافة إلى قسم المنظفات والأدوات المنزلية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن الأسر.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ المزيد من المعارض وأسواق اليوم الواحد في المراكز والأحياء، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأقل من السوق، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة.