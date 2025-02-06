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13 موقعًا لتلقي تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

10:13 م الخميس 06 فبراير 2025

جانب من الاجتماع

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تخصيص 13 موقعًا لاستقبال تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، تحت إشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتوجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب البيان الصادر، ستستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 15 يومًا، بداية من يوم الأحد 9 فبراير وحتى 27 فبراير 2025، باستثناء يومي الجمعة والسبت، من خلال ديوان كل إدارة تعليمية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، باستثناء مدينتي دسوق وقلين، حيث ستُستقبل طلبات التظلمات في نقابتي المعلمين في هاتين المدينتين.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعًا مع عدد من المسؤولين لتحديد المواقع الخاصة بتقديم التظلمات، حيث وجه بتيسير الإجراءات ومراعاة الدقة في مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بالنتائج وفقًا لتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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