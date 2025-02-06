"مأساة ملك وكيان".. سيارة تدهس طفلتين وتودي بحياة إحداهما بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتها بكسور وكدمات متنوعة بعد أن صدمتهما سيارة بأحد أحياء مدينة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بعد أن صدمتهما سيارة بالقرب من مجمع مدارس كفر المنصورة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ملك.ك.ع" 9 سنوات، وإصابة شقيقتها "كيان'، بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.