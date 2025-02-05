المشدد 10 سنوات لمتهم بإخفاء 1113 قطعة أثرية داخل منزله في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم بإخفاء 1113 قطعة أثرية داخل منزله بقصد الاتجار بمدينة أسيوط، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش، وزكريا حافظ.

ناقشت المحكمة شاهد الإثبات، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والذي أفاد بأنه تلقى معلومات من مصادره السرية حول قيام المتهم بإخفاء قطع أثرية داخل منزله بقصد الاتجار، وبعد التأكد من صحة المعلومات قام بمراقبة المتهم لمدة شهر حتى تأكد من وجود القطع الأثرية في منزله، وبناءً على إذن من النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهم والمضبوطات.

تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف، تفيد بحيازة المتهم "محمد. ج. ع" 44 عامًا، موظف، لبعض القطع الأثرية والاتجار بها.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف، بالتنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب، قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم، وبتفتيش المنزل، عُثر على 1005 قطع عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام من فضة ونحاس وبرونز، و24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض، و7 قطع جعران من الفيانس مختلفة الأحجام عليها كتابات هيروغليفية، و20 قلادة مختلفة الأشكال والأحجام بها كمية كبيرة من الخرز والتمائم والجعران والصدف.

كما أسفر التفتيش عن ضبط 2 تميمة من حجر الفيانس على شكل أسد رابض، و2 خاتم من الفيانس على شكل عين، وتميمة على شكل سمكة، و2 جزء من مشط الخشب، و3 رؤوس تماثيل من الفخار، و2 جزء علوي لتمثالين من الفيانس، و19 قطعة خشبية من توابيت ومسند رأس وأدوات أخرى، و2 لفائف من البردي عليها كتابات بالمداد الأسود داخل برطمان زجاجي، و3 لوحات حجرية عليها كتابات هيروغليفية، و2 من موائد القرابين عليها رسومات تمثل القرابين، و2 تمثال خشبي ذو قاعدة خشبية مستطيلة بأطوال 60 سم عليها نقوش ورسومات، وتمثال أوشابتي عليه نقوش فرعونية، وتمثال أوشابتي من الحجر بطول 15 سم عليه نقوش فرعونية، ومجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء، وتمثال لشخص جالس على قاعدة فاقد الرأس بارتفاع 20 سم، وتمثال لصقر على قاعدة بطول 20 سم، و3 لوحات حجرية بأطوال مختلفة عليها كتابات باللغة القبطية.

كما ضبطت قطعة حجرية عليها نحت لوجه البومة بشكل خزفي، و4 أواني كبيرة من الجرانيت الأسود، و3 قطع حجرية تمثل بدن حيوان عليها زخارف ونقوش، وجزء علوي من رأس تمثال حجري بعرض 40 سم وارتفاع 25 سم عليه تفاصيل الوجه وغطاء الرأس، وقطعة من البازلت الأسود عليها نقش غائر بارتفاع 30 سم، و2 تابوت خشبي على شكل رجل بداخل مومياء بطول 2 متر وارتفاع 60 سم عليه كتابات ونقوش هيروغليفية، وتابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر عليه وجه سيدة.