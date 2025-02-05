اجتماع لمناقشة خطط تطوير الرعاية الصحية الثانوية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، بحضور الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، والدكتور أحمد عيسى، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، وعدد من القيادات الصحية.



استهل الدكتور علي رفعت الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذا اللقاء في مناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، حيث تم التركيز على نسب إشغال الأسرّة ومتوسط مدة الإقامة، مع تحليل معدلات إعادة إدخال المرضى، ومقارنة البيانات بالفترات السابقة لتحديد الاتجاهات السائدة والتحديات القائمة. كما تم طرح استراتيجيات زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين الأقسام لضمان تقديم رعاية متكاملة.

وناقش الحضور تقريرًا مفصلًا عن جودة الخدمات المقدمة، مع تقييم مستوى رضا المرضى، وتحليل نتائج استبيانات تقييم الخدمة، بالإضافة إلى بحث سبل تحسين جودة الرعاية من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية، ووضع خطط تطوير مستقبلية بأهداف زمنية واضحة.

من جانبه، شدد الدكتور علي رفعت على أهمية إعادة هيكلة الخريطة الصحية وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يعكس التزام الهيئة بتحسين جودة الخدمات الصحية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لتبادل الآراء حول آليات تحسين الأداء، مع التأكيد على ضرورة متابعة نتائج استبيانات رضا المرضى بشكل دوري، وتطبيق التحسينات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.